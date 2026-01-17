La visita exprés del director de la CIA a Venezuela: no llegó a ocupar el hotel que habían pagado

Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con el director de la CIA Credito: Web

17-01-26.-El miércoles llegó la primera comitiva. Una avanzada, le llaman en términos protocolarios. Ese día los primeros enviados de la muy estadounidense Agencia Central de Información (CIA, por sus siglas en inglés) entraron al recientemente inaugurado Hotel Gran Cacique, el que administra el Estado en el aeropuerto de Maiquetía.

Los agentes pidieron hacer un recorrido, durante el cual miraron cuanta esquina había, chequearon lo que querían, y anunciaron «vamos a necesitar venir varias veces».

Al día siguiente llegó a Venezuela el director de la CIA, John Ratcliffe, a reunirse con Delcy Rodríguez. Su equipo ya había alquilado esa mañana un piso completo del hotel guaireño, aunque finalmente solo unos agentes ocuparon una habitación.

El mandamás de la CIA no se llegó a hospedar. De hecho, cuentan que ni siquiera llegó formalmente a Caracas sino que todos los encuentros fueron en la Rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, el terminal privado asignado a la presidencia de la República.

Lo que sí es algo confirmado es que el tipo se vio con Delcy Rodríguez y con Gustavo González López, director de la Dgcim, un cuerpo señalado internacionalmente como violador de derechos humanos.

Y aunque nadie se hospedó en el hotel Gran Cacique, el piso completo alquilado fue pagado completico.