EEUU impone fianzas para venezolanos que solicitan visa

17-01-26.-El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un programa piloto de 12 meses que requerirá el pago de una fianza para la obtención de visas de turista por parte de ciudadanos venezolanos. La medida, según expertos, responde a los altos índices de permanencia irregular y a las dificultades para verificar antecedentes penales en Venezuela.



Así funciona el nuevo mecanismo

De acuerdo con el abogado binacional Arturo Bravo, socio de la firma Crosswise, el proceso mantiene la entrevista consular habitual. Una vez aprobada la visa, el funcionario solicitará el pago de una garantía financiera. El monto estándar de partida es de USD 10.000, aunque el oficial consular tiene discreción para ajustarlo.



«El funcionario puede bajarla a 5.000 o subirla a 15.000, dependiendo de la evaluación del caso», explicó Bravo en una entrevista para el Circuito Éxitos.



Condiciones y restricciones clave

La visa emitida bajo este programa tiene características específicas:



Validez de viaje: Permite el ingreso a Estados Unidos dentro de los tres meses siguientes a su aprobación.



Estancia máxima: La permanencia autorizada es de hasta 30 días.



Puertos de entrada designados: El ingreso debe realizarse por aeropuertos específicos. Hasta el momento, Miami no está incluido como puerto autorizado. Ciudades como Nueva York, Boston, Washington D.C. y Chicago sí están habilitadas.



Garantía no es ingreso: El pago de la fianza no garantiza la entrada automática. Si el oficial de migración en la frontera rechaza al portador, el dinero será reembolsado.



Excepciones y advertencias



Bravo señaló que existen posibles excepciones por razones humanitarias a discreción del cónsul, pero advirtió que «no hay un proceso formal para solicitar la exención de la fianza». Los venezolanos que ya poseen una visa estadounidense vigente no están sujetos a este nuevo requisito.



El reembolso de la fianza está condicionado al cumplimiento de las reglas: se perderá si el viajero excede el tiempo de estancia permitido o comete algún acto ilícito.



Sobre la reapertura de la embajada

Consultado sobre los rumores de una posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el abogado mantuvo un tono cauteloso: «Hasta el momento no hay nada oficial, es especulación», afirmó, refiriéndose a los indicios de un restablecimiento gradual de relaciones diplomáticas.



Este programa piloto representa un cambio significativo en los requisitos de acceso para ciudadanos venezolanos, añadiendo una capa financiera a los procedimientos consulares tradicionales.





*Con información de Unión Radio.





