(VIDEO) Canciller Yvan Gil: "Secuestro del Presidente Maduro es un ataque inédito al derecho internacional"

Desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas, el canciller Yván Gil encabezó un encuentro de la Red de Juristas para abordar el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. El ministro denunció que este hecho representa una violación grave del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Gil afirmó que la acción militar contra el mandatario venezolano y la diputada Flores "viola una de las normas fundamentales del Derecho Internacional: la inmunidad personal de los jefes de Estado". Subrayó que no existe argumento válido que justifique este proceder, ya que destruiría "uno de los elementos básicos para sostener el orden mundial".

El canciller advirtió que el sistema de Naciones Unidas ha sido "herido de muerte" tras estos acontecimientos, colocando al mundo ante una encrucijada histórica entre el respeto a la diplomacia y el retorno a la "ley de la selva". Calificó el hecho como inédito en la historia contemporánea.

"Si se impone la ley del más fuerte mediante recursos tecnológicos y militares, estaríamos entrando en una desbandada con consecuencias impensables para la estabilidad del planeta", alertó Gil durante su intervención ante juristas internacionales.

El ministro hizo un llamado a construir una doctrina jurídica que sirva de escudo ante esta agresión, destacando que "el retorno del presidente Maduro y la primera combatiente significará la victoria de la razón sobre las armas". Afirmó que en Venezuela se juega actualmente "la épica más grande que ha enfrentado la humanidad en este siglo XXI".

Gil convocó a asumir el compromiso de dar la pelea en los campos jurídico, diplomático y del diálogo, reafirmando que el presidente Maduro se ha convertido en símbolo de la lucha por la estabilidad y la paz mundial.