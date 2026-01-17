Día del Maestro en Venezuela: Quiénes son los dirigentes magisteriales detenidos arbitrariamente

17-01-26.- Este Día del Maestro se conmemora en Venezuela bajo la sombra de la persecución y la criminalización del movimiento sindical magisterial. Mientras que Delcy Rodríguez ha dicho a primera hora que «el desarrollo del país pasa por el reconocimiento justo de la labor docente», varios dirigentes sindicales del sector educación permanecen detenidos arbitrariamente, privados de libertad por ejercer derechos constitucionales como la organización, la protesta y la defensa de condiciones laborales dignas.

Entre los educadores encarcelados se encuentran Carlos Gómez, presidente del Sindicato Único del Magisterio de Mérida; Lourdes Villareal, integrante del Sindicato Venezolano de Maestros; Nelson Torrealba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Aragua; y Roberto Campero, también dirigente de Sitraenseñanza y activista del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (Cnctl).

Oleadas represivas contra el sindicalismo

Protesta ante la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas. Foto: Camilo Arias.

Durante el último año y medio, Venezuela ha sido escenario de sucesivas oleadas de criminalización y judicialización contra dirigentes sindicales, particularmente a partir de las detenciones masivas registradas a finales de julio de 2024. En aquel momento, cientos de trabajadores fueron aprehendidos de forma arbitraria, muchos de ellos cuando regresaban a sus hogares tras culminar su jornada laboral.

Estas acciones no han sido hechos aislados. Por el contrario, forman parte de una escalada represiva sostenida que ha alcanzado a luchadores sindicales, dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos, configurando un patrón de persecución contra quienes reclaman derechos laborales y democráticos.

Criminalización del magisterio

Lourdes Vallareal, integrante del Sindicato Venezolano de Maestros durante las protestas del primero de mayo en Caracas. Foto: Camilo Arias.

Un caso emblemático ocurrió en mayo de 2025, cuando fue detenido en su vivienda Carlos Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) del estado Mérida. El docente fue acusado de participar en una supuesta conspiración y posteriormente imputado por los delitos de «terrorismo» y «traición a la patria». Como en la mayoría de los casos ocurridos durante el último año, se le negó el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso.

Ese mismo mes, la docente Lourdes Villareal fue interceptada en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la parroquia La Pastora de Caracas, y llevada por la fuerza por sujetos encapuchados no identificados, sin orden judicial ni información oficial sobre su paradero inmediato. Villareal es dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros.

Represión y “reordenamiento” sindical

Nicolás Maduro en la plenaria del «Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos», agosto de 2025.

En agosto de 2025, durante la realización de un «Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos», Nicolás Maduro anunció el inicio de un supuesto «proceso constituyente de los movimientos de trabajadores y trabajadoras», comenzando por el sector educación. Según Maduro, el objetivo era «trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional».

Sin embargo, mientras se anunciaba esta política —abiertamente violatoria de la libertad sindical—, dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) eran detenidos en el estado Aragua, sin respeto a las garantías constitucionales. Se trata de Nelson Torrealba, secretario general del sindicato, y Roberto Campero, reconocido activista sindical y miembro del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha.

Excarcelaciones sin libertad plena: cifras oficiales bajo cuestionamiento

Plaza del Rectorado de la UCV. Foto: Xavier Morillo.

Hace una semana, Jorge Rodríguez anunció que se encontraba en curso un número significativo de liberaciones. Durante la sesión de la Asamblea Nacional celebrada el pasado martes 13 de enero, aseguró que ya se habían producido más de 400 excarcelaciones desde diciembre de 2025. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y comités de familiares de presos políticos han contabilizado menos de 200.

Yanny González, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Barinas, excarcelada el pasado 10 de enero

Además, en ninguno de los casos registrados se ha otorgado libertad plena, ya que todas las personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares. Ante esta situación, numerosas organizaciones políticas y sociales —entre ellas el Partido Comunista de Venezuela (PCV)— han reiterado la exigencia de una amnistía general e inmediata para todas las personas detenidas arbitrariamente durante la escalada represiva iniciada en julio de 2024, así como para quienes continúan privados de libertad por luchar o defender derechos constitucionales.

El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, informó en una rueda de prensa desde la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, que hasta ahora solamente dos dirigentes sindicales han sido excarcelados. Se trata del secretario general del Sindicato Unido de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros, Marinos, Gasíferos del estado Anzoátegui, Luis Rojas, y de Yanny González, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Barinas.