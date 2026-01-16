"Patético" y "vergonzoso": Noruega reacciona al gesto de Machado de cederle su Nobel a Trump

Trump y María Corina Machado

16 de enero de 2026.- La decisión de la dirigente extremista opositora venezolana María Corina Machado de entregar al mandatario de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Nobel de la Paz que le fue otorgada en diciembre del año pasado, ha causado indignación en Noruega, país sede del galardón.



"Un golpe bajo indigno", fue el pensamiento que tuvo Sigurd Falkenberg Mikkelsen, editor de internacionales de la cadena de radiodifusión pública NRK, cuando se despertó y vio las imágenes de Trump con la medalla del Nobel en las manos. Así lo describe en un artículo que le dedicó al tema este viernes.



En su publicación, el periodista señala que ha habido muchas críticas en su país a la decisión de Machado por parte de políticos, expertos y muchos otros, que han expresado el acto de "vergonzoso, patético, inaudito, irrespetuoso, absurdo, sin sentido".



En efecto, Raymond Johansen, exalcalde de Oslo, escribió en su cuenta en sus redes sociales: "Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo".



Entretanto, Janne Haaland Matlary, analista política y exsecretaria de Estado del Ministerio de Exteriores noruego, citada por NRK en otra publicación, ha dicho que lo ocurrido "es totalmente inaudito" y "muestra una falta de respeto hacia el Comité Nobel y el valor del premio".



Por su parte, Trygve Slagsvold Vedum, líder del Partido de Centro, opinó: "Que Trump acepte la medalla dice mucho de él como persona: un clásico fanfarrón que se adorna con los méritos y el trabajo de otros".



Para el profesor Leiv Marsteintredet, de la Universidad de Bergen, el propósito de la entrega era ganarse el favor del inquilino de la Casa Blanca. "Machado y sus partidarios probablemente pensaron que esto era algo que Trump apreciaría y que, tal vez, podría ser lo que le llevara a expresar un apoyo más firme a la oposición que el que mostró al día siguiente de que derrocaran a [Nicolás] Maduro", mencionó en referencia a lo sucedido el pasado 3 de enero, cuando el mandatario venezolano fue secuestrado por EE.UU. en una agresión militar que dejó más de 100 muertos.



Sin embargo, tras el secuestro del mandatario legítimo, Trump no respaldó instantáneamente Machado sino que, por el contrario, dijo que "sería muy difícil" para la opositora extremista "ser la líder" de Venezuela porque "no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país".



Sustituir al Comité



Desde el izquierdista Partido Rojo –Rødt, en noruego– han propuesto que se destituya a los miembros del Comité Nobel que dio el galardón a Machado y se reemplace por otros.



"Ahora el Premio Nobel de la Paz cuelga en la oficina de Donald Trump, lo que, lamentablemente, es una consecuencia previsible de la decisión del Comité Nobel", afirma el portavoz de política exterior del partido Bjørnar Moxnes, citado por el mencionado medio.