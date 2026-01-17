(VIDEO) Díaz-Canel resalta la hazaña de un teniente coronel que impactó un helicóptero de EEUU durante la intervención en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ofreció un discurso con motivo de la marcha para rendir tributo a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela, esto durante la intervención emprendida por Washington que devino en el secuestro del mandatario Nicolás Maduro.

"Varios compañeros que llegaron a estar en la primera de fuego ya están en la patria, con sus cuerpos llenos de esquirlas de metrallas como medallas al valor. Uno de ellos, el teniente coronel Jorge Márquez, fue quien impactó un helicóptero y quién sabe a cuántos de sus tripulantes, lo hizo disparando su arma antiaérea a pesar de estar herido y sangrando abundantemente de una pierna", dijo.

El mandatario también resaltó la labor del primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, quien encabezó el intento de rescate de los primeros caídos ante la agresión estadounidense y que murió a causa de un dron.

"'Me hirieron. Viva Cuba'. Fueron sus últimas palabras. Cuando parece que el mundo entierra hasta su última utopía, que el dinero y la tecnología están por encima de todos los sueños humanos, que la humanidad se cansa, justo en ese instante, 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan en una fiera batalla hasta la última bala, hasta el último aliento", expresó.