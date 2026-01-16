Llegan 199 connacionales desde Arizona en el Plan Vuelta a la Patria

199 migrantes venezolanos retornan desde Arizona, EEUU

16 de enero de 2026.- Este día arribó a Venezuela un nuevo vuelo con 199 migrantes venezolanos desde Arizona, Estados Unidos (EEUU), en el marco del Plan Vuelta a la Patria.



Así lo informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) mediante una nota de prensa, en la que detalló que en este nuevo vuelo retornaron 181 hombres y 18 mujeres.



El recibimiento de los connacionales, detalló la cartera ministerial, estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



“El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón”, concluye el texto.



Recordemos que en diciembre pasado el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), presidido por Donald Trump, anunció la suspensión unilateral de retornar a los connacionales en su país.