Delcy Rodríguez designa nuevos ministros para el Transporte, Ecosocialismo y Comunicación e Información

17-01-26.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 16 de enero, una reestructuración en su tren ministerial con el fin de fortalecer áreas estratégicas de su gestión.



A través de su canal oficial en Telegram, Rodríguez informó sobre tres designaciones clave que buscan imprimir una nueva dinámica a los ministerios de Transporte, Ecosocialismo y Comunicación.



Ministerio del Poder Popular para el Transporte: Fue designado el Vicealmirante Aníbal Coronado. Rodríguez agradeció la gestión saliente de Ramón Velásquez Araguayán, destacando su compromiso al frente de la cartera.



Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo: El cargo será asumido por Freddy Ñáñez, quien deja sus funciones previas para enfocarse en el impulso de políticas públicas para la protección del medio ambiente y la «Pachamama».



Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información: La presidenta encargada designó al filósofo y comunicador Miguel Pérez Pirela. El anuncio subraya que su formación académica y experiencia serán fundamentales para «fortalecer la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela».