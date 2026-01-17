Gobierno de Venezuela transferirá 300 millones de dólares a bancos locales para dinamizar el mercado cambiario

Credito: Web

17-01-26.-El gobierno de Venezuela notificó esta semana a cuatro instituciones financieras del país que recibirán un total de 300 millones de dólares provenientes de ingresos petroleros depositados en una cuenta en Qatar, según informaron dos fuentes financieras y un analista a la agencia Reuters.



La medida tiene como objetivo principal permitir que estos bancos vendan las divisas a empresas venezolanas que requieren moneda extranjera para la importación de materias primas. Esta inyección de capital busca aliviar la escasez de dólares en el mercado local, acentuada en las últimas semanas tras la incautación de tanqueros petroleros por parte de Estados Unidos y las sanciones impuestas al Banco Central.



Distribución y uso de los fondos



De acuerdo con la información obtenida, el proceso se ejecutará bajo las siguientes condiciones:



Asignación Equitativa: Cada una de las cuatro entidades financieras recibirá aproximadamente 75 millones de dólares en los próximos días.



Requisitos Técnicos: Las instituciones seleccionadas cuentan con bancos corresponsales fuera de Venezuela para facilitar las operaciones.



Regulación: Las divisas deberán venderse siguiendo estrictamente las orientaciones y normativas del Banco Central de Venezuela.



Inversión Social e Infraestructura



La líder interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la destitución de Nicolás Maduro, anunció que una parte de estos ingresos petroleros no se destinará exclusivamente al sector privado, sino que será dirigida a la ejecución de proyectos sociales y obras de infraestructura.



Esta estrategia financiera surge como una respuesta para estabilizar el mercado cambiario y garantizar que las empresas importadoras mantengan su operatividad ante las actuales restricciones de liquidez internacional.

