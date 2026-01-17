Campesinos marchan en Caracas por liberación de presidente Maduro y Cilia Flores

Este viernes, el Movimiento Campesino en Venezuela protagonizó una movilización en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, secuestrados el 3 de enero durante una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

La marcha también expresó respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la defensa de la revolución bolivariana, el poder popular y la soberanía nacional.

La dirigente campesina del estado Anzoátegui, Angeli Zacarías, afirmó: “Todo el pueblo zamorano se encuentra en pie de lucha por la alimentación y para exigir el regreso de nuestro presidente Nicolás y la primera combatiente Cilia Flores. Estamos en nuestro territorio en paz, respaldamos a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez”.

Zacarías denunció que “hoy a Venezuela le violan sus derechos internacionales, contra el Tratado de Roma, contra todos los convenios internacionales. Nos llevan a nuestro presidente que fue electo por nosotros, es nuestro presidente constitucional. Mañana pueden ser ustedes, abran los ojos”.

Diferentes sectores sociales de Venezuela han permanecido movilizados en rechazo a la intervención estadounidense y en demanda del retorno inmediato de los líderes secuestrados, un movimiento que también se ha extendido a escala internacional.

Fuente: teleSUR

Los movilizados este viernes en Caracas abogaron por la unidad y soberanía de la patria,. «Estas montañas y sabanas son espacios sagrados. Quien ponga un pie aquí, se va a encontrar con un pueblo campesino dispuesto a defender la patria», reafirmaron.

Fuente: teleSUR

«Juntos, defendemos nuestra tierra, nuestras raíces y el futuro de nuestra patria. ¡La fuerza del campo es la fuerza de Venezuela!», corearon los presentes en la marcha.

Fuente:teleSUR

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que la operación militar del 3 de enero incluyó bombardeos en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando al menos 100 muertos entre militares y civiles y un número similar de heridos. El Gobierno Bolivariano y el pueblo de Venezuela les han rendido tributo en los días transcurridos desde el vil ataque de EE.UU.

Fuente:teleSUR

Durante la ilegal agresión militar, comandos de la Delta Force estadounidense secuestraron, violando la legalidad internacional, al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, la Primera Combatiente y diputada Cilia Flores.

https://youtube.com/shorts/b3cIGhhG7FY?si=KdKczY-b3urn_Q3n

https://youtube.com/shorts/G9E6IVOYb6s?si=YBjt0epNTRlTIq3k

https://noticiaslatam.lat/20260116/1170445734.html