Gaceta Oficial 43.271 viernes 05 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43271, viernes 5 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43271, Friday, December 5, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

OCHINA

Providencia que designa a María Alejandra Pozo de Pérez, como Jefa de la División de Gestión Administrativa de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CANTV

Certificación mediante la cual la Resolución RGAC- 002/2025- 04-23-008, de fecha 23 de abril de 2025, la Junta Directiva de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aprobó la designación, a partir del 28 /04/2025, de Ivette María del Valle Ramírez Mecía, como Representante Judicial Auxiliar de la CANTV.

Certificación mediante la cual la Resolución RGAC- 001/2025-06-16-011, de fecha 16 de junio de 2025, la Junta Directiva de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aprobó la designación de Helen Denise Hernández López, como Gerente General de Consultoría Jurídica, en condición de Encargada; y como Representante Judicial Principal de CANTV, respectivamente, a partir del 16/06/2025.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Luz Marina Bonilla Pérez, en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas y competencia en materia de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo, Tributario, Agrario y Especial lnquilinario.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Eliannys Arantxa Chiquinquirá Loyo Médina, en la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Coro y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Mariangela Ramos González, en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en Materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Antonio Gianfranco Bruno Rodríguez, en la Fiscalía 50 Nacional Plena, con Competencia Especial en Extinción de Dominio.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Maudy Gabriela Criollo Tejera, en la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Augusto José Lobo Soto, en la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia en Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia, de Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, con sede en Puerto Cabello.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Ana Karina Hernández Bolívar, en la Sala de Flagrancia adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros.

Resolución que traslada a John Alexandro López Mirabal, como Fiscal Auxiliar Interino, a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Juan de Los Morros.

Resolución que traslada a Lixandra Eduviges Delgado Martínez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración lnmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que traslada a Arnaldo Alfonso Molino Santiago, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.