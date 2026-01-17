(VIDEO) Presidenta encargada anunció suscripción de contrato para comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la suscripción de un contrato histórico para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este acuerdo marca el inicio formal de la exportación de este recurso energético por parte del país.



"Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela. Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado: que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo", expresó la mandataria. Aseguró que este avance es un compromiso cumplido con el pueblo y con el presidente Nicolás Maduro.



Rodríguez atribuyó este logro al esfuerzo sostenido de la industria nacional de hidrocarburos por elevar sus capacidades. En este contexto, resaltó que PDVSA alcanzó una producción de 1.200.000 barriles diarios, una cifra que no se registraba desde el año 2015, antes de la imposición de las medidas coercitivas.



Finalmente, la presidenta encargada subrayó que el 100% de la gasolina consumida en el país durante 2025 fue de producción soberana. Indicó que este modelo de éxito en la industria energética debe servir de ejemplo y replicarse en todos los sectores productivos de la nación para fortalecer la economía.