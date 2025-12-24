(AUDIO) Venezuela exigió ante la ONU que EEUU ponga fin al uso de las fuerzas y levante el bloqueo

24-12-25.-El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró este martes una sesión especial en la que abordó la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos ante la situación en el Mar Caribe y la detención de los buques petroleros.

La delegación venezolana encabezada por Samuel Moncada aseguró ante el organismo que las acciones emprendidas por el gobierno norteamericano «amenaza el multilateralismo y el derecho internacional». Además denunció el «uso ilegal» de las fuerzas militares estadounidenses para llevar a cabo el «robo» de los buques petroleros.

Afirmó que el bloqueo naval de EEUU es un «acto esencialmente militar que tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana, degradar el aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política y provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado«.

«El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es los Estados Unidos«, sentenció el representante venezolano mientras se refería a las «ejecuciones extrajudiciales» cometidas por el gobierno norteamericano con los ataques a las embarcaciones en el Mar Caribe y el océano Pacífico.

Moncada exigió a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenar la «agresión en curso». «Exigimos también que adopte las medidas necesarias para que el gobierno de los Estados Unidos repliegue su fuerzas militares, ponga el fin al uso de las fuerzas y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país y por últimos exigimos que se inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos«.

Durante la sesión países como Rusia, Cuba y China se solidarizaron con Venezuela y rechazaron la aplicación de las sanciones, el bloqueo y el uso de las fuerzas.

El representante de Colombia pidió a las partes responsabilidad y la voluntad política de respetar la Carta de la ONU y buscar el diálogo. Por su parte, Brasil señaló que cualquier acción que perjudique del comercio internacional de una nación contradice lo que establecen las normas del organismo multilateral y pidió «casar de inmediato» estas acciones y apegarse a un «diálogo genuino, de buena fe y sin cohesión».

Sierra Leona hizo un llamado a la «calma, moderación y diplomacia» y que las partes que recurran a «canales de diálogo» como lo contempla la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, el representante de Argelia resaltó la importancia de mantener un clima de paz en América Latina y el Caribe y abogó por el diálogo, la diplomacia y el respeto internacional.

Dinamarca cuestionó la decisión de Venezuela de retirarse la Corte Penal Internacional y pidió respeto por los derechos humanos. Mientras que Francia apoyó las propuestas de mediación de los países de la región para resolver la actual tensión entre Caracas y Washington.

Unión Radio