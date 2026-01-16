Panteras Negras reaparecen en Filadelfia tras asesinato de Renee Good por el ICE

Críticos insisten en la no violencia; Panteras reivindican autodefensa de colectivos vulnerables

16 de enero de 2026.- El asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de Minneapolis abatida por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 7 de enero, ha desatado una ola de protestas en todo Estados Unidos y reactivado la presencia de grupos de resistencia comunitaria. En Filadelfia, un colectivo que se identifica como el Black Panther Party for Self-Defense, se hizo presente en las movilizaciones, portando armas y reivindicando la tradición de lucha contra la violencia estatal.



El grupo, que asegura ser una resurgencia del movimiento fundado en los años 60 por Bobby Seale y Huey Newton, participó en una protesta frente al Ayuntamiento de Filadelfia el 8 de enero, marchando con fusiles y pancartas en rechazo al asesinato de Good.



“Eso no habría pasado si hubiéramos estado allí. Ni una sola persona habría sido tocada”, declaró Paul Birdsong, presidente nacional del colectivo, quien además coordina programas sociales en barrios populares de la ciudad.



La organización ha mantenido durante años programas semanales de distribución gratuita de alimentos en el norte de Filadelfia, inspirados en las iniciativas comunitarias de los Panteras originales. En la jornada del 9 de enero instalaron un pop-up pantry frente a la Church of the Advocate, repartiendo frutas, verduras, ropa y artículos de higiene a familias de bajos recursos.



Birdsong explicó que los recursos provienen de los propios salarios de los miembros y de donaciones comunitarias. “Los hermanos ayudan a la gente, están aquí para el pueblo”, expresó una vecina de 60 años que recibió alimentos.



La presencia armada del grupo ha generado debate. Mientras defensores de derechos civiles insisten en que la no violencia es esencial para los movimientos sociales, los Panteras sostienen que portar armas es parte de su táctica histórica de autodefensa frente a la represión policial y estatal.



En la protesta del 8 de enero, algunos miembros portaban rifles AK-47 y subfusiles MP5, mientras otros servían sopa caliente a niños y familias. “Nos sentimos seguros. Aquí no hay policías ni narcotraficantes molestando a nadie”, dijo Birdsong.



El grupo asegura contar con menos de 100 miembros activos en Filadelfia, varios de ellos entrenados por sobrevivientes del movimiento original. Su sede actual, en la calle N. Gratz, fue en los años 70 un centro de operaciones de los Panteras en la ciudad.



La Administración Trump en pleno defendió al agente de ICE que disparó contra Good. El vicepresidente J.D. Vance afirmó que tenía “inmunidad absoluta”, mientras el mandatario Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusaron a la mujer asesinada de un comportamiento violento y señalaron que el agente que la baleó actuó en defensa propia.



Sin embargo, líderes de Minnesota han renovado sus llamados a que el estado investigue el caso como una violación de derechos civiles.



La reaparición de los Panteras en Filadelfia conecta con la memoria histórica de la lucha contra el racismo y la violencia estatal en EE.UU., recordando que el FBI de J. Edgar Hoover intentó “destruir y desacreditar” al movimiento en los años 70, cuando líderes como Fred Hampton y Mark Clark fueron asesinados en redadas policiales coordinadas.