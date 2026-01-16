Iraquíes en masa se solidarizan con Irán frente a conspiración de EEUU e Israel

Esta foto transmite el sentimiento que crece cada día más en contra de los que quieren imponer un control en el mundo dejando una estela de muertes y desolación Credito: Agencias

BAGDAD – En una demostración de unidad que desafía las presiones de Occidente, miles de ciudadanos iraquíes se han congregado este viernes en el corazón de la capital para expresar un respaldo inquebrantable a la República Islámica de Irán. La movilización, cargada de simbolismo político y religioso, se produce en un momento de máxima tensión regional, enviando un mensaje claro a Washington y Tel Aviv sobre la solidez del eje de resistencia en el Medio Oriente.

Una muralla humana frente a la embajada

La masiva concentración tuvo como epicentro las inmediaciones de la embajada de Irán en Bagdad. Desde tempranas horas, una marea humana se reunió para reiterar que el pueblo iraquí no permanecerá indiferente ante lo que consideran "conspiraciones sistémicas" orquestadas por Estados Unidos e Israel para desestabilizar la soberanía persa.

Bajo el lema principal "Estamos con ustedes, nuestro destino es el mismo", los manifestantes subrayaron la hermandad histórica y estratégica que une a ambas naciones. Para los analistas locales, esta movilización no es solo un acto de simpatía, sino una declaración de principios frente a los intentos de fracturar la región.

Respuesta contundente a las amenazas de Trump

El detonante de esta masiva respuesta popular han sido las recientes y reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los últimos días de este enero de 2026 ha intensificado su retórica belicista contra Teherán. Trump ha sugerido abiertamente la posibilidad de una intervención militar bajo el pretexto de apoyar disturbios internos, acciones que Bagdad califica como un respaldo directo a grupos terroristas armados que buscan sembrar el caos.

Los participantes en la marcha denunciaron que el uso de sanciones y la amenaza del uso de la fuerza por parte de la Casa Blanca solo buscan fragmentar a los pueblos musulmanes para facilitar el control de los recursos y la geopolítica regional por parte de Israel.

"Un destino común" frente al asedio

La solidaridad expresada en las calles de Bagdad refleja un sentimiento de autodefensa colectiva. Los líderes de las movilizaciones enfatizaron que cualquier agresión contra Irán es vista como una agresión contra Irak y la estabilidad de toda la zona. "No permitiremos que nuestra tierra sea plataforma para atacar a nuestros hermanos, ni que las conspiraciones sionistas dicten nuestra política exterior", señalaron portavoces de las organizaciones sociales presentes.

Esta jornada de protesta cierra con un mensaje de alerta hacia la comunidad internacional: en 2026, la resistencia popular en Irak se posiciona como el principal obstáculo para los planes de intervención de la administración Trump, reafirmando que la soberanía de Irán es una línea roja compartida por miles en el mundo árabe.

Esta concentración fue una respuesta a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, así como a sus declaraciones sobre una posible intervención militar en apoyo a los disturbios y a los terroristas armados.