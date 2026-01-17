EEUU emite advertencia de "actividad miltar" en zonas marítimas de México, Centroamérica, Colombia y Ecuador

Referencial Credito: Web

17-01-26.-La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes (16.01.2026) dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.



El regulador estadounidense de aviación emtió la alerta para el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.



La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.



"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", dijo un portavoz de la FAA.



"Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días", añadió.



Piden extremar precauciones



Las notificaciones, que estarán en vigor hasta marzo, recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED).



El escrito explica que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".



La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.



EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.



Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.





*DW con información de efe, afp, reuters