(AUDIO) Maduro: Relaciones con EEUU pasaron de maltrechas a desechas

16-09-25.-El presidente, Nicolás Maduro, aseguró que las relaciones con el gobierno de Estados Unidos (EEUU) están «desechas» y advirtió que por «las malas» nada puede funcionar.

«Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están desechas por ellos, por sus amenazas… pasaron de una etapa de relaciones maltrechas a desechas y la historia continuará», dijo en rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales.

El mandatario reiteró que la movilización militar EEUU en el mar Caribe es una agresión contra Venezuela y aseguró que el país se defiende conforme a lo establecido en los mecanismos internacionales.

«Ejercemos el legitimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, sino una agresión en toda la línea», apuntó

Maduro aseguró que Venezuela «está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión».

Investigación por ataque de EEUU a lancha

El primer mandatario informó que en Venezuela se adelantan las investigaciones sobre el ataque de Estados Unidos contra una lancha en aguas del mar Caribe en días pasados y apuntó que el propio presidente, Donald Trump, debería ordenar una investigación.

«Esa investigación, en Venezuela, está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados. Y tengo entendido también que en el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de senadores y congresistas han pedido los datos del ataque», dijo.

Añadió que el video sobre el ataque fue publicado por el mandatario norteamericano sin verificar los datos.

Reacción a declaraciones de Trinidad y Tobago

Sobre las declaraciones de la primera minstra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que, según Maduro, amenazó con autorizar ataques contra Venezuela, el gobernante dijo que es la primera vez que desde esa nación caribeña se ejercería una acción de ese tipo.

«Nunca un gobernante de Trinidad y Tobago se había atrevido a amenazar a Venezuela».

Agregó que este lunes lograron incautar un cargamento de droga a bordo de una lancha. «Hoy hemos tenido un gran éxito porque hicimos la interdicción de una lancha con 3.600 kilos de cocaína».

Unión Radio