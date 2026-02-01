CNP Caracas pide amnistía sin condicionamientos y fin a la censura

01-02-26.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Caracas ha fijado una posición firme ante la reciente propuesta de amnistía general presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el gremio celebró cualquier medida que devuelva la libertad a los detenidos políticos, pero recalcó que debe ser sin condicionamientos y sin perjuicio de los derechos fundamentales de los afectados.A su vez, exigieron el cierre definitivo de los expedientes judiciales que pesen sobre los periodistas y la anulación de antecedentes penales derivados del ejercicio legítimo del derecho a la información.El CNP también manifestó su rechazo a que la amnistía sea utilizada para proteger a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. En este sentido, demandaron que el proceso sea acompañado por un compromiso con la verdad y una justicia real, señalando que cualquier reconciliación verdadera debe pasar por la eliminación de la censura y el fin de las restricciones a la libertad de prensa, como el bloqueo de medios digitales o la intervención de frecuencias radiales por parte del Estado.Por último, el gremio hizo un llamado urgente a la liberación inmediata de los periodistas que actualmente permanecen en prisión, entre ellos Rory Branker, Juan Pablo Guanipa, Jonathan Carrillo, entre otros. Insistieron en que no habrá una normalización democrática en el país mientras haya un solo periodista tras las rejas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.El CNP continuará vigilante sobre la implementación de la ley de amnistía, asegurando que la libertad de prensa sea siempre un pilar fundamental en la democracia.