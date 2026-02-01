Canciller Gil recibe a la embajadora Laura Dogu para trazar una "hoja de ruta" bilateral y resolver las "diferencias existentes"

01-02-26.-El canciller de Venezuela, Yván Gil, confirmó la tarde de este sábado el recibimiento oficial de la funcionaria estadounidense Laura Dogu. La diplomática asume desde hoy sus funciones como encargada de negocios de la administración de Washington en la ciudad de Caracas.A través de sus redes sociales, Gil recalcó que este arribo se integra en una agenda de trabajo conjunta entre los Gobiernos de ambos países. El diplomático explicó que la misión de Dogu busca definir pasos concretos para normalizar el contacto entre las dos naciones.Según el canciller, la gestión está «orientada a marcar una hoja de ruta en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático». Gil enfatizó la importancia de este acercamiento para la política exterior.Finalmente, el alto funcionario señaló que estas conversaciones se desarrollarán «sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional». Con estas palabras, el Gobierno venezolano fijó su postura ante el reinicio de las actividades de la misión estadounidense en el país.