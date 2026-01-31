Uso del pago móvil superó a los puntos de venta y se convirtió en el canal más usado del país

Las cifras más recientes publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) indican que hay un nuevo líder en las operaciones bancarias del país.

El pago móvil concretó un nuevo hito dentro del sistema financiero venezolano. De acuerdo con las estadísticas más recientes publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), se convirtió en el canal de pago más utilizado en el país, al superar en número de transacciones al punto de venta (POS).

Las cifras del BCV señalan que en julio de 2025, se ejecutaron 470,9 millones de operaciones por pago móvil, mientras que a través de los POS se realizaron 458,6 millones, y de esta manera por primera vez el sistema implementado en 2017 tomó la delantera.

La ventaja no fue puntual, dado que la tendencia se mantuvo al menos hasta octubre, último mes reportado por el organismo emisor.

En cuanto al acumulado durante 2025, la delantera la sigue teniendo el punto de venta, aunque no por mucho. Entre enero y octubre se contabilizaron 4.350 millones de operaciones en POS (un alza interanual de 23%), versus 4.237,5 millones de transacciones vía pago móvil (una subida de 70% en el lapso), una brecha que es posible que se haya borrado en los dos últimos meses del año.

Visto en cuanto al universo de las transacciones, los POS representan 39% del total, mientras el pago móvil abarca 38%. Un año atrás (octubre de 2024) esas proporciones eran de 45% y 32%, respectivamente.

En total, en los primeros 10 meses del año, en el país se ejecutaron 11.177,4 millones de operaciones a través de los distintos canales, un aumento de 43% en comparación con el mismo lapso de 2024.

El pago móvil comenzó a usarse en Venezuela en la segunda quincena de octubre de 2017, en un contexto marcado por la inflación acelerada y la escasez de efectivo.

En ese momento, conseguir dinero en efectivo era complejo y, aunque el uso de puntos de venta se había extendido, estos no alcanzaban a cubrir la demanda debido a las dificultades para importar equipos o a los costos que implicaban para muchos comercios.

Frente a ese escenario, los pagos desde el celular surgieron como una solución práctica para sostener las transacciones cotidianas.

La implementación del pago móvil fue el resultado de una coordinación público-privada. El Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos trabajaron junto con la Asociación Bancaria de Venezuela para desarrollar un sistema que aprovechara dos fortalezas estructurales del país: un alto nivel de bancarización y una amplia penetración de la telefonía celular.