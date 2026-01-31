INAMEH Pronostica lluvias dispersas y nubosidad en gran parte del país

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estiman lluvias y lloviznas dispersas para este sábado en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia en horas de la tarde, reseñó una publicación en el canal de Telegram de la institución.

Las precipitaciones afectarán regiones como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y el oriente del país, mientras que en la Gran Caracas se espera un cielo de parcial a fragmentado con posibles chubascos al final del día.

El cielo presentará nubosidad fragmentada en la mayor parte de Venezuela durante la jornada matutina y los eventos nubosos y las lluvias débiles tendrán lugar específicamente en Sucre, Monagas, Anzoátegui, el oeste de La Guaira y el norte de Aragua. De igual forma, el pronóstico incluye zonas de Falcón, Yaracuy, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes y la cuenca del Lago de Maracaibo.

Para las horas de la tarde y la noche, los expertos prevén un aumento de la nubosidad que dará paso a chubascos aislados, fenómeno que afectará principalmente al Nororiente, el occidente de Apure, Lara y Zulia por lo que las autoridades no descartan precipitaciones adicionales en la franja del Centro Norte Costero debido a la inestabilidad atmosférica presente en el área.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira el clima mantendrá un perfil de parcial a fragmentado. Si bien predominarán los claros de sol, existe una alta probabilidad de lluvias dispersas durante la madrugada y al cierre de la tarde. Se recomienda a la población tomar previsiones ante los cambios repentinos en la cobertura nubosa de la región capitalina.