(VIDEO) Elías Jaua: “El gobierno que quedó en Venezuela tiene que trabajar bajo las directrices de la potencia ocupante”

Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela

Credito: Captura

01.02.26.-El exvicepresidente venezolano Elías Jaua afirmó recientemente que el actual gobierno de Venezuela debe operar bajo las directrices de una "potencia ocupante".

Esta declaración surge en un contexto crítico tras la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano el 3 de enero de 2026, operación denominada por Washington como "Determinación Absoluta".

Jaua crítica a la pérdida de soberanía, sostiene que la administración que permanece en el país ha perdido autonomía operativa frente a la fuerza externa.

Aunque previamente destacó la valentía de Nicolás Maduro para enfrentar agresiones, sus palabras actuales sugieren una capitulación o subordinación forzada del Ejecutivo a los intereses de la potencia interventora.

Estas declaraciones coinciden con un periodo de alta inestabilidad donde Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada tras eventos que habrían desplazado el mando constitucional ordinario.




