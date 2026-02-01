Chevron dice que puede procesar otros 100.000 bpd de crudo venezolano en sus refinerías en USA

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció este viernes 30 de enero que la petrolera tiene capacidad para procesar 100.000 barriles adicionales de crudo venezolano cada día. Durante una llamada con analistas, el directivo detalló los planes de expansión operativa de la compañía en sus refinerías estadounidenses.

«Hemos estado trayendo alrededor de 50.000 barriles diarios, más o menos, a nuestra refinería de Pascagoula, Mississippi, en la Costa del Golfo. Podemos traer otros 100.000 barriles diarios a nuestro sistema», explicó Wirth sobre la logística actual, según Reuters.

El ejecutivo señaló que la empresa cuenta con capacidad de coquización en su planta de El Segundo, en la Costa Oeste, para absorber este flujo. «Por lo tanto, creo que deberían esperar que, suponiendo que compita con alternativas, utilicemos más crudo venezolano en nuestro sistema con el tiempo», afirmó.

Wirth también analizó el impacto que tendrá este suministro en el mercado global y cómo afectará los diferenciales de precios con los crudos livianos. El director de Chevron sostuvo que el mercado alcanzará un nuevo equilibrio: «A medida que se traigan más de estos barriles… se redistribuirán por todo el mundo».

Actualmente, Chevron produce cerca de 250.000 barriles diarios en suelo venezolano y proyecta un crecimiento del 50 % en la producción durante los próximos dos años. Este aumento depende directamente de que el Gobierno de Estados Unidos otorgue autorizaciones adicionales a la operadora.

Para garantizar inversiones a largo plazo, Wirth enfatizó que la compañía requiere un entorno de seguridad jurídica y claridad económica en el país suramericano. «Necesitamos tener confianza en el régimen fiscal», sentenció el líder de la principal petrolera estadounidense.

La empresa evalúa actualmente la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Wirth confirmó que mantienen diálogos abiertos con ambas administraciones para establecer un marco que favorezca el crecimiento de sus operaciones.

«Con los cambios adecuados, sin duda podríamos ver nuestras operaciones y presencia expandirse en Venezuela, y estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano para intentar crear las circunstancias que lo permitan», concluyó Wirth.