(VIDEOS) Miles de veteranos daneses se movilizan contra el menosprecio de Trump

31 de enero de 2026.- Miles de veteranos de las Fuerzas Armadas danesas, sus familiares y partidarios marcharon este sábado hasta la Embajada de Estados Unidos en Copenhague para expresar su rechazo a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, con las que puso en duda la labor de los aliados europeos en Afganistán, informan medios locales.Los manifestantes honraron la memoria de los 44 soldados daneses caídos en Afganistán y los ocho caídos en Irak, leyendo sus nombres. Los presentes se quitaron las gorras y los sombreros durante el acto. Después de la lectura, se guardó un minuto de silencio.Banderas con los nombres de los caídos fueron colocadas en bancales elevados frente a la sede diplomática. Carsten Rasmussen, presidente nacional del movimiento Veteranos Daneses, que está detrás de la marcha, pronunció un discurso en inglés para enviar un mensaje directo a la Administración Trump.Además, Veteranos Daneses emitió un comunicado en su sitio web oficial. "Nos quedamos sin palabras. Dinamarca siempre ha apoyado a Estados Unidos, y nos hemos mantenido en los puntos conflictivos del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha solicitado. Nos sentimos defraudados y ridiculizados por la Administración Trump, que ignora deliberadamente la lucha de Dinamarca junto con Estados Unidos. No hay palabras para describir cuánto duele", criticaron.En una entrevista que concedió la semana pasada a Fox News, Trump afirmó que las tropas de los aliados de la OTAN se mantuvieron "un poco lejos de las líneas del frente" en Afganistán. "Ellos dirán que mandaron tropas a Afganistán, o esto o aquello, y lo hicieron. Estuvieron un poco atrás, un poco alejados de las líneas del frente", manifestó."Siempre lo he dicho, ¿estarán ahí para nosotros si alguna vez los necesitamos? Esa es la prueba definitiva, y no estoy muy seguro de eso", agregó. En este sentido, Trump recalcó: "Nunca los hemos necesitado, nunca les hemos pedido nada". Esas declaraciones fueron rechazadas por Alemania, Italia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Australia.