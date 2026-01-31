Venezuela e India relanzan sus relaciones “en todos los ámbitos”

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una trascendental conversación telefónica orientada a consolidar los lazos políticos y económicos entre ambas naciones. Durante el intercambio, las autoridades acordaron profundizar la relación bilateral en todos los ámbitos, marcando una hoja de ruta clara para el fortalecimiento de la agenda común en los próximos años.

A través de sus canales oficiales, el primer ministro Modi resaltó que ambas partes comparten la visión de impulsar la cooperación mutua hacia un nivel superior. Este acercamiento busca ampliar la alianza estratégica, integrando sectores clave de la economía y la tecnología, con el firme propósito de dinamizar el intercambio comercial y técnico entre Caracas y Nueva Delhi.

El diálogo entre los mandatarios reafirma la importancia de las relaciones Sur-Sur como motor de desarrollo para las economías emergentes.

Este contacto al más alto nivel no solo ratifica la amistad histórica entre ambos pueblos, sino que proyecta una voluntad política sólida para enfrentar los desafíos globales mediante la colaboración directa y el beneficio mutuo.

Venezuela e India apuestan al multilateralismo y la cooperación Sur-Sur

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reafirmó la voluntad inquebrantable de Venezuela de fortalecer el trabajo conjunto con el gigante asiático. Para la administración venezolana, la relación con la India es un pilar fundamental dentro del marco del multilateralismo, permitiendo construir un equilibrio internacional basado en el respeto a la soberanía y el crecimiento compartido.

Venezuela e India han mantenido históricamente relaciones cordiales que van más allá del ámbito protocolar, compartiendo visiones coincidentes en asuntos de geopolítica internacional.

Esta sintonía se traduce en una colaboración estrecha dentro de foros multilaterales, donde ambas naciones defienden un orden mundial más justo y la diversificación de las alianzas económicas a escala global.

El fortalecimiento de estos vínculos permite a Venezuela posicionarse estratégicamente en el mercado asiático, mientras que para la India representa la consolidación de un socio confiable en el continente americano. La visión compartida por Rodríguez y Modi garantiza que la hoja de ruta establecida rinda frutos tangibles en sectores como el energético, farmacéutico y agrícola en el corto plazo.

El acuerdo alcanzado para «profundizar y ampliar» la alianza bilateral contempla una agenda de trabajo que abarca el desarrollo de proyectos de inversión y el intercambio de conocimientos técnicos. Según lo expresado por el primer ministro Modi, el objetivo es que la relación entre India y Venezuela alcance hitos históricos de integración, lo que en la práctica, beneficiará directamente a sus respectivos sectores productivos.

La conversación telefónica concluyó con el compromiso de ambas partes de mantener un seguimiento constante a los acuerdos alcanzados.