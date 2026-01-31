Venezuela anuncia que en las "próximas horas" se hará la primera exportación de gas

El pasado 16 de enero, Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, anunció que firmó un contrato para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo.

El Gobierno de Venezuela anunció que en las «próximas horas» se hará la primera exportación de gas, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización.

«Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo», indicó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas, luego de que el Parlamento aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La mandataria encargada venezolana aseguró que esta primera exportación hará sentir «muy orgullosos» a todos los venezolanos.