Carolina Jiménez S: En las calles de Minnesota se está viendo un proceso de resistencia

01-02-26.-Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió que el estado de Minnesota se convirtió en el epicentro del rechazo ciudadano a las tácticas violentas empleadas por los agentes federales de inmigración en Estados Unidos, tras la muerte de dos civiles durante operativos migratorios en Minneapolis.

Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Jiménez Sandoval señaló que los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes migratorios, “fueron la gota que derramó el vaso” y detonaron una ola de protestas y resistencia ciudadana en esa ciudad.

Consideró que Minnesota “ejemplariza no solo el cansancio, sino el rechazo” a estos abusos y violaciones de derechos humanos que, aunque antes se concentraban principalmente en la frontera, ahora se replican dentro del territorio estadounidense de forma generalizada.

“En las calles de Minnesota, especialmente en la ciudad de Minneapolis —que es la más importante del estado—, se está viendo un proceso de resistencia y de protesta ciudadana”, enfatizó.

Componente político

La defensora de derechos humanos destacó que la tensión tiene un fuerte componente político, ya que tanto el gobernador como el alcalde de Minnesota pertenecen al Partido Demócrata y han manifestado una postura de no cooperación con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Recordó además que el gobernador del estado fue candidato a la vicepresidencia junto a Kamala Harris, lo que elevó el caso a la agenda política nacional.

Según ella, esta confrontación abierta entre las autoridades estatales y las fuerzas migratorias federales ha dejado a la ciudadanía “en el medio del conflicto”, con consecuencias trágicas como la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios.

Una “cacería de brujas”

Alertó que la situación ha derivado en un patrón de detenciones con fuerte perfilación racial, ya que los agentes federales incluso arrestan a ciudadanos estadounidenses de origen hispano. “Se está volviendo casi una cacería de brujas, más con perfilación racial que por perfilación migratoria, propiamente dicha”, declaró.

La presidenta de WOLA subrayó que este escenario generó un clima de miedo generalizado, que —a su juicio— forma parte del objetivo de estas políticas. Relató que muchas familias optaron por no salir de sus hogares, evitar enviar a sus hijos a la escuela e incluso postergar chequeos médicos por temor a encontrarse con agentes migratorios.

“Añadió que cuando ICE detiene a una persona, primero la lleva a un centro de reclusión local, pero en muchos casos los agentes la trasladan rápidamente a otro estado, lo que dificulta el acceso a defensa legal y aumenta el riesgo de deportación.

Finalmente, Jiménez Sandoval recomendó que ante cualquier situación de arresto las personas cuenten previamente con números telefónicos de asistencia legal.