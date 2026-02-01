Ministro de Minas de Colombia anuncia que Ecopetrol y empresas energéticas podrían retomar operaciones en Venezuela

El ministro Edwin Palma Egea destacó que la estatal petrolera colombiana podría participar, «más temprano que tarde», en la exploración, producción y el transporte de crudo y derivados.

Tras el anuncio de alivio de sanciones a Venezuela por parte de la administración de Donald Trump y la reciente aprobación de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos, el ministro de Energía y Minas del vecino país, Edwin Palma Egea, anunció que la estatal energética Ecopetrol y otras empresas colombianas del sector hidrocarburos podrían retomar operaciones en Venezuela.

«Podría ser posible, más temprano que tarde, traer gas natural, GLP y que Ecopetrol y empresas colombianas participen de la exploración, producción y el transporte de crudo y derivados. Sin perjuicio de la gran apuesta de generación de energías limpias en Venezuela», publicó Palma Egea a través de su perfil oficial en la plataforma "X".

El funcionario colombiano también refirió que la empresa de energía e infraestructura ISA Conexiones, la cual «tiene experiencia en transmisión, podría sola o acompañada adelantar una recuperación y fortalecimiento del sistema energético del país vecino como lo hace en otros países de la región».

Un reporte de la Agencia Bloomberg del 20 de enero, indicó que Ecopetrol estaría analizando la reanudación de la importación de gas natural desde Venezuela, ante un escenario de alivio de sanciones por parte de Trump.

La agencia difundió que la energética estatal colombiana ha mantenido recientemente conversaciones para analizar la viabilidad de importar el hidrocarburo desde la nación vecina.