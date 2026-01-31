Presidenta (E) convocó a "una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia"

Presidenta encargada Delcy Rodríguez

31 de enero de 2026.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la convocatoria a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia, cuyo objetivo es transformar el abordaje penal y social en el país.



Durante la apertura del año judicial, Rodríguez explicó que la iniciativa estará a cargo de la Comisión de la Revolución por la Justicia, presidida por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, junto al Programa de Convivencia Democrática y la Paz.



Resaltó la necesidad de reformular el enfoque punitivo actual: “Pido también medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad en el marco de una categorización de los delitos”.



Al respecto, la mandataria encargada reveló que ha conversado con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para avanzar en la aplicación de justicia bajo modalidades que no dependan exclusivamente del encarcelamiento.