Gestión actual del Gobierno es un plan diseñado previamente por el presidente Maduro

El equipo legal del presidente Nicolás Maduro mantiene contacto con el mandatario para consultar decisiones clave sobre el rumbo del país, así lo informó la integrante de la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz, Indira Urbaneja, desde los estudios de Venezolana de Televisión.

La también analista política, durante el programa A Pulso, aseguró que el actual avance en la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, responde a un plan estratégico diseñado previamente por el presidente Nicolás Maduro, por si llegase a pasarle algo, lo cual desmiente las narrativas que pretenden fracturar la unidad del alto mando político.

Urbaneja calificó a Nicolás Maduro como un "mártir", y enfatizó que los logros actuales de la administración no son producto del azar, sino la ejecución de una hoja de ruta que el mandatario dejó preparada ante cualquier escenario de fuerza, planificación que permite que la gestión de Rodríguez avance sobre bases sólidas y con el respaldo directo del mandatario nacional.

La analista rechazó las comparaciones entre la gestión actual y la anterior, debido a la disparidad de condiciones impuestas por Washington, debido a que mientras Maduro enfrentó bloqueos navales, cierre del espacio aéreo y el robo de activos, el escenario actual muestra un alivio de sanciones y un cambio de retórica por parte de Donald Trump.

Para la experta, es injusto obviar que el Mandatario nacional resistió la asfixia total y resaltó que el alto mando político asumió la responsabilidad histórica de impedir que Venezuela se convierta en una colonia bajo el control extranjero.

Del mismo modo, Urbaneja subrayó que la unidad entre las figuras de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez es total en la defensa del proyecto revolucionario con el objetivo central de la consulta permanente al presidente y la aplicación de sus directrices busca garantizar que el pueblo mantenga su independencia frente a las ambiciones externas.