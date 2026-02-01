INAMEH reporta que occidente y sur de Venezuela registrarán lluvias fuertes este domingo

El pronóstico meteorológico para este domingo prevé nubosidad de gran desarrollo vertical y precipitaciones de moderadas a fuertes en el occidente y sur del territorio nacional, reseñó una publicación de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh)..

Asimismo, reseñó que las zonas con mayor actividad pluvial durante la mañana incluyen el oeste de Falcón, los Andes y el estado Zulia, debido a las condiciones atmosféricas actuales en la región.

Del mismo modo, se estiman lluvias o lloviznas en el sur de la Guayana Esequiba, Amazonas, Apure, Barinas y el oeste de Portuguesa.

Para la tarde y noche, el reporte indica la persistencia de mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable en Bolívar, el oeste de Delta Amacuro, Lara y Falcón. No se descartan eventos dispersos en la Región Central y el Piedemonte Andino.

En cuanto a la Gran Caracas, que comprende los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, se espera un cielo de parcial a fragmentado. Además, el flujo constante de los vientos alisios y el transporte de humedad hacia la costa generarán lloviznas dispersas de corta duración durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, sin acumulados significativos.