Cuba denuncia orden ejecutiva de Trump que nombra al país como una amenaza para EE.UU.

Cuba denunció el viernes la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que nombra al país como una amenaza para el gobierno estadounidense y establece condiciones para un bloqueo más recio a la isla.

«El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a nuestro país», declara el comunicado.

La orden firmada por el mandatario estadounidense declara al país bajo una base de acusaciones falsas como una «amenaza inusual y extraordinaria», dando paso así a una nueva forma de cercar al país y frenar la entrada de combustible. «El propio Presidente y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa», afirmó el Gobierno revolucionario en su declaración.

«Con esta decisión, el Gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país», afirma el gobierno cubano en el comunicado.

Esta nueva medida establece una nueva forma de control donde la injerencia estadounidense, mediante los aranceles, busca limitar la entrada de un recurso necesario en medio de una situación energética compleja. «El gobierno de los Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo», reafirma el comunicado.

La declaración compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirma la «disposición histórica» del país para establecer diálogo con la nación estadounidense desde las bases del respeto mutuo y la igualdad soberana, sin injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos. «Como todo el mundo conoce, incluyendo el propio gobierno estadounidense, Cuba no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos, sus intereses nacionales o el bienestar de los ciudadanos de ese país que, además, siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad cuando su gobierno les ha permitido visitar la isla», reafirmando a Cuba como un país «de paz, solidario y cooperativo, dispuesto a ayudar y contribuir con otros Estados.

Cuba denuncia esta nueva medida y confirma la postura «de un pueblo aguerrido y combatiente» que no cederá ante presiones, no doblegará «su determinación de defender la soberanía nacional» e impedir que el país se convierta nuevamente en colonia estadounidense. De igual manera, hace un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a esta nueva medida, instando a que prevalezca la «la cordura, la solidaridad y el rechazo a la agresión, la impunidad y el abuso».

La administración Trump con esta nueva orden aumenta las tensiones entre ambos países mientras encrudece el cruel e injusto bloqueo que por años ha sostenido sobre la nación cubana. «Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una: ¡Patria o Muerte, Venceremos!», concluye así la declaración.