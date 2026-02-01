Juan Barreto considera que propuesta de una ley de amnistía es "buena señal, concreta"

01-02-26.-Como una «buena señal, concreta» catalogó el dirigente político Juan Barreto el anuncio de una Ley de Amnistía hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , en el marco de la apertura del año del judicial.La jefa del Estado indicó que promoverán desde el Ejecutivo una ley de Amnistía desde 1999 hasta la actualidad «que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas».Barreto, en su cuenta de la red X señaló que «un dolor, un clamor, una lucha que une al país, hoy parece dar frutos».Asimismo señaló que «la vuelta al camino democrático pasa por el reconocimiento y el respeto de todos los sectores de la vida nacional».