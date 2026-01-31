Masivas protestas “ICE Out” sacuden EE.UU. contra la violencia migratoria y las redadas

Las movilizaciones, programadas para el 30 y 31 de enero, surgen tras la muerte de al menos ocho personas vinculadas a operativos migratorios en lo que va de 2026.

Movimientos sociales, sindicatos estudiantiles y organizaciones comunitarias convocaron una huelga nacional y cientos de protestas simultáneas en los 50 estados de EE.UU. para exigir el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el fin de la represión contra comunidades migrantes.

Las movilizaciones, programadas para el 30 y 31 de enero, surgen tras la muerte de al menos ocho personas vinculadas a operativos migratorios en lo que va de 2026, incluyendo los casos de alto perfil de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, cuyos asesinatos por agentes federales fueron captados en video y generaron indignación nacional.

Para el viernes, organizaciones estudiantiles encabezadas por colectivos de la Universidad de Minnesota llamaron a un "cierre nacional" bajo el lema: "Sin trabajo, sin clases, sin compras. Dejen de financiar a ICE".

La jornada busca interrumpir el flujo económico como forma de presión política, una estrategia que activistas describen como una huelga general de carácter social.

El sábado, la organización nacional 50501 liderará el "ICE Out of Everywhere National Day of Action", con protestas, vigilias y concentraciones frente a centros de detención, aeropuertos y oficinas federales, incluyendo Washington DC.

Los organizadores denuncian detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo casos poco visibilizados como el de Geraldo Lunas Campos, migrante cubano fallecido bajo custodia de ICE en Texas.

Asimismo, el de Liam Ramos, niño de cinco años detenido en Minnesota al regresar de la escuela y Keith Porter Jr, asesinado por agentes en Los Angeles en la víspera de Año Nuevo.

Una reciente encuesta de YouGov mostró que el rechazo a ICE aumentó significativamente, con más estadounidenses apoyando su abolición que en semanas anteriores.

Gloriann Sahay, coordinadora nacional de 50501, afirmó: "Estamos viendo cómo cambia el clima político. Personas que antes no participaban ahora dicen: esto no representa a Estados Unidos".

Figuras públicas como Ariana Grande y Pedro Pascal expresaron su respaldo en redes sociales, amplificando el alcance del movimiento. Paralelamente, sindicatos estudiantiles y laborales impulsaron paros, marchas y bloqueos simbólicos en varios estados.

En Mineápolis, epicentro de las protestas recientes, cientos de negocios cerraron y miles de personas salieron a las calles, en una de las mayores movilizaciones contra la política migratoria de los últimos años.

Más allá de las calles, los organizadores impulsan campañas para desmantelar la infraestructura privada que sostiene las operaciones migratorias.

Los organizadores exigen al Congreso bloquear el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta que ICE sea desmantelado. También anunciaron campañas para desafiar electoralmente a legisladores demócratas y republicanos que han respaldado presupuestos favorables a la expansión del aparato migratorio.

Las protestas forman parte de una campaña prolongada contra el modelo de control migratorio estadounidense, que en la última década ha sido señalado por separación de familias, detenciones masivas y abusos sistemáticos.

50501 confirmó que las acciones continuarán con nuevas jornadas nacionales, incluyendo un Día de Cabildeo para impulsar el juicio político contra Donald Trump el próximo 17 de febrero.

"La temperatura social ha cambiado. Pasamos del fuego a un verdadero incendio político", sostuvo Sahay.