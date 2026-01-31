Uruguay: paro portuario en Montevideo

Terminal Cuenca del Plata en Uruguay

31 de enero de 2026.- La Terminal Cuenca del Plata (TCP), la mayor operadora de contenedores del puerto de la capital uruguaya, permanece paralizada en medio de un diferendo que enfrenta al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y la patronal.



El Supra decretó un paro nacional y analiza tomar otras acciones en defensa de demandas salariales.



Desde el viernes la TCP dejó de recibir camiones por la medida de Supra, que se extiende a operadores y terminales de la rada capitalina en una segunda etapa. El sindicato reclama el pago de 13 jornales asegurados, lo que concita reparos del Centro de Navegación, la principal cámara empresarial marítima portuaria.



Durante el año 2025 hubo alta conflictividad en el puerto de Montevideo, que se repite en medio de las negociaciones de los Consejos de Salarios.