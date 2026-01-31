Actores y cantantes se suman a protestas en Minneapolis contra Trump

Bruce Springsteen se suma a protestas en Minneapolis contra Trump

31 de enero de 2026.- El cantante Bruce Springsteen apareció este viernes por sorpresa en Minneapolis en un concierto protesta contra las políticas migratorias de la Administración Trump que han tenido como fatal resultado el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en este enero por disparos de agentes federales. Springsteen interpretó por primera vez en público su canción de protesta ‘Streets of Minneapolis’, compuesta como respuesta a las muertes de Renée Good y Alex Pretti y como homenaje a los ciudadanos de Minnesota por su resistencia a las redadas antiinmigrantes.



El concierto, cuyos beneficios están destinados a las familias de Good y Pretti, se celebró en el marco de una convocatoria de protesta masiva este viernes contra los agentes migratorios de la Agencia de Aduanas y Control de Inmigración (ICE) y la Patrulla Fronteriza desplegadas en el estado de Minnesota. Es el segundo viernes de enero en que los ciudadanos se lanzan de manera masiva a las calles a protestar, pese a las gélidas temperaturas que están atravesando Estados Unidos.



Los organizadores habían convocado una jornada de paro que implicaba no trabajar, no ir a clase y no comprar, como continuación de la huelga general que se había convocado el pasado viernes en Minnesota, un día antes de la muerte de Pretti. En Minneapolis, se celebraron marchas y concentraciones a lo largo de todo el día, que han incluido un gran mitín y protestas cerca del centro de detención y de los juzgados de inmigración de la ciudad.



La huelga nacional contra ICE tiene el respaldo de diversas personalidades de Hollywood



El movimiento «ICE shutdown» busca presionar para detener, reformar o, incluso, quitarle su financiamiento a la agencia del gobierno. Los afectados —migrantes, miembros de otras poblaciones vulnerables y ciudadanos estadounidenses— recibieron el respaldo de la población local y de personalidades como Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis y Ariana Grande, quienes utilizaron sus redes sociales para amplificar el mensaje del movimiento y denunciar los abusos de la agencia migratoria.



Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Pascal, quien compartió varias publicaciones en Instagram: «La verdad es la línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario. El Sr. Pretti y Reneé Good han muerto. El pueblo estadounidense merece saber qué sucedió».



La cantante y actriz Ariana Grande difundió información sobre el cierre nacional y alentó a sus seguidores a no trabajar, no comprar y no asistir a clases como una forma de presión. Billie Eilish replicó su mensaje, pues también compartió la convocatoria y volvió a manifestar su postura crítica hacia ICE.



Por su parte, la actriz y presentadora de televisión, Ellen DeGeneres difundió una imagen para promover la huelga general contra ICE y pidió apoyo para los habitantes de Minnesota. El respaldo continuó con la actriz Jamie Lee Curtis, quien publicó una ilustración en homenaje a Pretti y Good: «Pretti Good, una razón para una huelga nacional. ¡ERAN ESTADOUNIDENSES! ¡ABATIDOS POR NUESTRO GOBIERNO!».



Hollywood en otros espacios contra la Administración de Trump



No solo en las redes sociales activistas y actores se han manifestado en contra de los abusos y asesinatos cometidos por el ICE respaldado por el gobierno de Trump. En los magazines matutinos también sucedió: «Bovino, tenés las manos manchadas con sangre», señaló la actriz y comediante Whoopi Goldberg. «Necesitamos líderes nuevos, esto no es liderazgo», dijo el también comediante Jimmy Kimmel. Dentro de los denominados Late Night shows, el actor y guionista Stephen Colbert sintetizó: «Estamos todos de acuerdo, a la mierda ICE». Mientras que el comediante Jimmy Fallon afirmó que Trump «es un dictador».



Por su parte, la actriz y productora Sharon Stone coincidió en que «Estados Unidos está en una etapa ignorante y arrogante». Asimismo, el actor Michael Keaton afirmó que «Trump no te respeta y piensa que sos estúpido». Mientras, la Reina del Pop, Madonna indicó que «Estoy enojada, este Gobierno desmantela todas las libertades que ganamos».



En tanto, la actriz y productora, Glenn Close expresó en sus redes sociales una dura crítica a Donald Trump: “Nuestra democracia ha sido desmantelada y las instituciones que sostenían a EE.UU. están siendo destruidas. Estoy indignada por lo que ocurre bajo el régimen de Trump». A estas críticas se sumaron figuras como Jenna Ortega, Mandy Moore, Mark Ruffalo y Natasha Lyonne, quienes pidieron no normalizar la violencia, denunciaron la xenofobia y expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas.



Otras figuras de la cultura hollywoodense como Meryl Streep, Gael García Bernal o Natalie Portman también alzaron su voz en festivales y premiaciones en contra de la brutalidad del ICE. En Sundance, pines de repudio se colaron en la alfombra roja. Edward Norton y Portman usaron su visibilidad para denunciar la violencia estatal y el racismo institucional que persigue a millones de personas por su origen. En los Golden Globes, Ariana Grande llevó un pin contra el ICE en una de las vidrieras más vistas del mundo.



Por su parte, Portman señaló: «Lo que está pasando en nuestro país es absolutamente horrífico. ICE y Trump son lo peor de lo peor de la humanidad». «Lo que le están haciendo [el presidente Donald] Trump y [la secretaria de Seguridad Nacional] Kristi Noem y el ICE a nuestros ciudadanos y a las personas indocumentadas es indignante y debe terminar», sentenció la ganadora al Oscar como Mejor actriz con la película El Cisne Negro.



La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de «The Invite», afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era «inconcebible». «No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle. Estos valientes estadounidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, ‘agentes’ del ICE, y ver cómo los asesinan es inconcebible. No podemos normalizar eso».



Uno de los momentos más virales del fin de semana ocurrió durante un show de Guns N’ Roses, cuando un muñeco de Trump fue colgado y golpeado por personas del público. Billie Joe Armstrong, líder de la banda Green Day, declaró que «Trump tiene el trabajo más serio que una persona pueda asumir, pero piensa que es un reality show. Dice que los mexicanos quieren sacarnos el trabajo y que los musulmanes quieren matarnos. Es un fascista«.



Tras la conmoción por los disparos mortales a Pretti, el mandatario estadounidense, ha tratado de “apaciguar su gestión en los operativos” con un cambio de titularidad retirando al responsable de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y enviando en su lugar a Tom Homan, el ‘Zar’ de la frontera de la Casa Blanca, que ahora dirige el despliegue en Minneapolis.



También está en entredicho la gestión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que apuntó a «terrorismo doméstico» en el caso de Pretti antes de que se hicieran públicas las imágenes en las que se veía cómo recibía los disparos, y a quien los congresistas demócratas pretenden realizar un juicio político. El Departamento de Justicia abrió este viernes una investigación sobre la muerte a tiros de Pretti por violación de los derechos civiles.