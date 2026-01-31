Campaña por la liberación de Maduro y Flores continúa a nivel internacional

La campaña internacional "Bring them back", que exige la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, avanza con fuerza en distintos escenarios internacionales. El movimiento, impulsado por organizaciones sociales, partidos políticos y colectivos solidarios, busca visibilizar la situación de los dirigentes venezolanos y presionar por su retorno inmediato al país.

En Bélgica, la iniciativa tomó un nuevo impulso con la participación del embajador Jorge Valero, jefe de la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea. Valero encabezó el acto de activación del capítulo belga, destacando la importancia de la solidaridad internacional en la defensa de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos.

La campaña ha logrado instalarse en múltiples países, con actos públicos, pronunciamientos y actividades culturales que buscan sensibilizar a la opinión pública sobre lo que consideran una detención injusta y arbitraria.

Expansión internacional del movimiento

Desde su lanzamiento, "Bring them back" ha sumado capítulos en América Latina, Europa y otras regiones. En cada país, organizaciones de base y colectivos de solidaridad con Venezuela han promovido actividades para exigir la liberación de Maduro y Flores. La campaña se ha convertido en un espacio de articulación política y social que trasciende fronteras.

En Bruselas, la capital belga, la presentación del capítulo local contó con la participación de representantes de movimientos sociales, partidos de izquierda y organizaciones sindicales. El embajador Jorge Valero subrayó que la iniciativa busca fortalecer la voz de quienes defienden la soberanía venezolana y rechazan las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Voces de apoyo y acciones concretas

La campaña ha recibido respaldo de personalidades políticas, académicos y líderes comunitarios que consideran que el secuestro de Maduro y Flores responde a motivaciones políticas. En distintos países se han organizado foros, conferencias y manifestaciones públicas para visibilizar el caso.

En Venezuela, distintos medios han reseñado las actividades internacionales, destacando que la campaña se plantea como un movimiento de presión diplomática y social. En ciudades como Madrid, París y Ciudad de México se han realizado actos simbólicos, mientras que en América Latina se han convocado jornadas de solidaridad en universidades y espacios culturales.

Dimensión política y diplomática

La participación de Jorge Valero en la activación del capítulo belga refleja el interés del gobierno venezolano en acompañar y respaldar estas iniciativas. Valero enfatizó que la campaña no solo busca la liberación de Maduro y Flores, sino también denunciar las políticas de criminalización contra líderes políticos y sociales de países que mantienen posiciones críticas frente a Washington.

La estrategia internacional apunta a consolidar una red de apoyo que combine acciones diplomáticas, mediáticas y sociales. En ese sentido, la campaña "Bring them back" se articula con otros movimientos que denuncian las sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela.

La campaña "Bring them back" continúa expandiéndose y consolidando capítulos en distintos países, con el objetivo de mantener la presión internacional por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La activación del capítulo belga, encabezada por el embajador Jorge Valero, marca un nuevo hito en la dimensión global del movimiento. En los próximos meses se esperan nuevas acciones en Europa y América Latina, reforzando la exigencia de justicia y el retorno de los dirigentes venezolanos.