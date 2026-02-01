"Estamos listos para trabajar". Laura Dogu llegó a Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU

01-02-26.-La embajadora estadounidense, Laura Dogu, llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de EEUU en Venezuela.La llegada de la funcionaria marca el restablecimiento de la presencia operativa estadounidense tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.La funcionaria se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela para impulsar la fase de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.Dogu liderará el contacto con sectores públicos, privados y la sociedad civil. Su gestión ejecutará el plan de tres fases diseñado por el Gobierno de Estados Unidos para Venezuela.