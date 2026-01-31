Ley de Amnistía General se plantea como vía para sanar la confrontación política: Presidenta (E)

Poderes del Estado en el TSJ

31 de enero de 2026.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la propuesta de Ley de Amnistía General busca atender y superar las consecuencias dejadas por los años de enfrentamiento político en el país.



“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas”, expresó Rodríguez a través de su canal de Telegram.



Durante el relanzamiento de la misión Guardianes de la Patria, Rodríguez indicó que el plan incluye programas socioeconómicos dirigidos a funcionarios policiales y estableció que las instalaciones del Helicoide se transformarán en un espacio social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades cercanas.



Asimismo, recordó que el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la ley y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y consideró que ese consenso representó una oportunidad para avanzar en cohesión y unidad nacional.



Finalmente, señaló que la justicia constituye un punto de encuentro para el país, al garantizar los derechos de todos los venezolanos y venezolanas sin distinciones, como base de una justicia universal necesaria para la estabilidad nacional.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)