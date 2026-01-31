Trump dice que invitará a otros países a invertir en la industria petrolera venezolana

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una convocatoria abierta para que otros países inviertan en el sector petrolero de Venezuela. La administración busca atraer capitales extranjeros para revitalizar una producción que sufrió años de estancamiento y caídas constantes.

Trump confirmó que los diálogos con la gestión de Delcy Rodríguez avanzan positivamente para poner en marcha la industria de hidrocarburos. El presidente aprovechó un evento en la Casa Blanca para mostrar su optimismo respecto al nuevo rumbo económico del país sudamericano.

«La situación en Venezuela está avanzando bien, estamos muy satisfechos y estamos invitando a otros países a participar en la industria petrolera y esto está funcionando muy bien", afirmó el líder republicano ante los medios.

El jefe de Estado ofreció estas declaraciones mientras firmaba una orden ejecutiva para organizar una carrera de IndyCar en Washington. El evento deportivo formará parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos en el mes de agosto, según El Nacional.

Al ser consultado sobre si planea replicar la captura de Nicolás Maduro en el territorio de Irán, el mandatario evitó profundizar en sus estrategias bélicas. Trump se negó a revelar detalles específicos de sus próximos movimientos militares en el Medio Oriente.

"No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis planes militares. Pero contamos con una flota extremadamente poderosa en esa región, aún más grande que en Venezuela", sentenció el presidente estadounidense con tono de advertencia.

Trump manifestó el jueves su esperanza de evitar un ataque directo contra Teherán, aunque exigió un acuerdo inmediato sobre el programa nuclear. El gobernante advirtió que el tiempo para las negociaciones se agota mientras los buques de guerra se posicionan en la zona.

"Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo", aseguró Trump desde el Despacho Oval tras fijar un plazo límite de respuesta a las autoridades iraníes. El mandatario concluyó que, de no lograrse el pacto, el mundo verá las consecuencias de la respuesta estadounidense.