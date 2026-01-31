Designan a Carlos Alvarado como nuevo presidente del IVSS

Carlos Alvarado Credito: Archivo

31 de enero de 2026.- La ministra para la Salud, Nuramy Gutiérrez González, designó al doctor Carlos Alvarado como el nuevo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).



La información la dio a conocer el Ministerio para la Salud a través de sus redes sociales.



Carlos Humberto Alvarado es un médico cirujano, reconocido como el ministro del Poder Popular para la Salud que enfrentó de manera exitosa los embates de la pandemia por la Covid-19 y su gestión al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.



El Gobierno venezolano agradece a la abogada Magaly Gutiérrez su labor esmerada al frente del IVSS y felicita a su clase obrera, profesionales y técnicos por su compromiso permanente con el derecho a la salud del pueblo venezolano.