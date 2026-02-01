Díaz-Canel al frente: Cuba refuerza defensa ante amenazas externas

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, supervisó este sábado un ejercicio táctico en la zona de defensa de Tamarindo, ubicada en el municipio Diez de Octubre, como parte del tercer Día Nacional de la Defensa desarrollado en enero.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por altos mandos militares y ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Interior (Minint). Las autoridades verificaron el incremento de la preparación popular bajo el concepto doctrinario de la Guerra de Todo el Pueblo.

Fortalecimiento de la cohesión combativa

En la zona de Tamarindo se realizaron entrenamientos sanitarios y el acondicionamiento del teatro de operaciones militares para la protección de la población. Asimismo, se destacó la incorporación de 58 jóvenes al Servicio Militar Activo, quienes se suman a las unidades de defensa territorial locales.

Por su parte, Díaz-Canel recordó que cada ciudadano debe tener un lugar y un medio específico para la defensa de la nación. Enfatizó la importancia de saber cómo actuar en tiempo de guerra para garantizar la vitalidad del país ante cualquier escenario hostil.

Respuesta a las amenazas externas

El presidente cubano subrayó que la plena disposición para la defensa es vital ante la situación actual que atraviesa la isla. De igual manera, recalcó que estas acciones son una respuesta necesaria frente a la creciente amenaza y agresividad imperial de los últimos días.

Las autoridades locales informaron que estas actividades aseguran la cohesión entre las brigadas de producción y las fuerzas militares. Con esta acción, Cuba reafirma su postura soberana y su capacidad de resistencia civil y militar frente a las presiones externas de Estados Unidos.