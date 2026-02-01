Líder supremo de Irán: "EE.UU. debe saber que si inicia una guerra, será regional"

El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, advirtió este domingo que EE.UU. "debe saber que si inicia una guerra, esta vez será una guerra regional". Así lo dijo en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de una "maravillosa armada" de su país cerca de Irán.
"Que a veces hablen de guerra, aviones, barcos, etc., no es nada nuevo. En el pasado, los estadounidenses han amenazado repetidamente en sus discursos y han afirmado que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluida la guerra", denunció Alí Jameneí, citado por Tasnim.
"Ahora bien, este señor [Trump] también afirma con frecuencia 'trajimos barcos'. La nación iraní no debe asustarse por estas cosas; el pueblo iraní no se verá afectado por estas amenazas", agregó.
El ayatolá recordó que Irán no es el iniciador del conflicto y que "no quiere atacar a ningún país", pero Teherán "asestará un duro golpe a cualquiera que lo ataque y lo hostigue". "Por supuesto, los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez, será una guerra regional", concluyó.
- Las hostilidades de EE.UU. hacia Irán se agudizaron significativamente a primeros de enero, cuando Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en el país, con la excusa de la violencia registrada durante las protestas antigubernamentales. Y aunque poco después las manifestaciones fueron controladas, Washington retomó las amenazas, esta vez apelando a otros motivos y volviendo a las exigencias relacionadas con los programas nuclear y de misiles.
- Este martes, el presidente estadounidense anunció que una "maravillosa armada" se dirigía hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegaran en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de potenciales ataques.
- Por su parte, Teherán ha advertido que cualquier acción militar en su contra "se considerará el inicio de una guerra", al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas "están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión". No obstante, expresó su disposición a mantener un "diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos".