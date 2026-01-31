Trump aparece al menos 3 mil veces en el último lote de los archivos Epstein

El Departamento de Justicia estadunidense publicó ayer un nuevo y último conjunto de archivos, que incluye más de tres millones de páginas, dos mil videos y 180 mil imágenes, relacionados con el difunto depredador sexual Jeffrey Epstein, en el que apareció de nuevo el presidente Donald Trump

31 de enero de 2026.- El Departamento de Justicia estadunidense publicó ayer un nuevo y último conjunto de archivos, que incluye más de tres millones de páginas, dos mil videos y 180 mil imágenes, relacionados con el difunto depredador sexual Jeffrey Epstein, en el que apareció de nuevo el presidente Donald Trump.



El nombre del mandatario estadunidense se mencionó al menos 3 mil veces, aunque el vicefiscal general, Todd Blanche, señaló que los documentos contienen “afirmaciones sensacionalistas y falsas” sobre el magnate, presentadas a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde antes de las elecciones presidenciales de 2020.



“No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar o qué no censurar”, afirmó Blanche, quien antes fue abogado de Trump, y descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido retirado del lote documental publicado en el sitio web del departamento.



“No protegimos al presidente Trump”, subrayó.



Algunas de las menciones al jefe de la Casa Blanca son recortes de artículos periodísticos o referencias en correos electrónicos. También existe una lista que recopiló el Departamento de Justicia de acusaciones contra él hechas por mujeres; un testigo relató cómo su amiga afirmó que la obligaron a practicarle sexo oral a Trump cuando tenía entre 13 y 14 años en Nueva Jersey, reportó The Times.



En los archivos también se menciona, al menos una vez, al cártel de Sinaloa. En un apartado se puede leer: “el demandante cuenta un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una joven hasta la muerte en una fiesta”, sin ofrecer más detalles.



Trump, quien fue amigo cercano de Epstein, y el ex presidente demócrata Bill Clinton aparecen de forma destacada en los expedientes publicados hasta el momento, pero no han sido acusados de delito alguno.



El magnate republicano, de 79 años, luchó durante meses para impedir la publicación del enorme archivo de documentos, pero una rebelión al interior de su partido lo obligó a aprobar una ley de transparencia que exigía la divulgación de todos los registros “antes del 19 de diciembre” del año pasado, plazo que el Departamento de Justicia incumplió.



Sobrevivientes denuncian falta de transparencia



Los sobrevivientes de Epstein emitieron una declaración, en la que reclamaron al Departamento de Justicia por “la publicación incompleta de los archivos”.



Aseveraron que esta última publicación “se vende como transparencia, pero sólo expone a los sobrevivientes, mientras que los hombres que abusaron de nosotros permanecen ocultos y protegidos. Eso es indignante”.