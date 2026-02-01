Cuba: Para Socialistas en Lucha (SeL), la alternativa no es entre intervención extranjera o continuidad autoritaria

Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, atrapada entre la asfixia de las sanciones externas y el desgaste de un modelo político incapaz de ofrecer salidas internas creíbles.

En medio de apagones prolongados, deterioro de los servicios básicos y una creciente desesperanza social, el debate sobre soberanía, democracia y futuro nacional reaparece con una urgencia ineludible.

Desde la agrupación Socialistas en Lucha (SeL) se plantea una posición que rompe con las falsas dicotomías dominantes. Ni la presión del gobierno de Estados Unidos, que endurece sanciones de impacto directo sobre la vida cotidiana del pueblo, ni la continuidad de un esquema de poder altamente centralizado dentro de Cuba ofrecen una salida democrática y soberana a la crisis.

La reciente reducción drástica del suministro energético —tras la caída de envíos desde Venezuela y entregas insuficientes desde México— ha profundizado una crisis estructural que ya golpeaba salarios, pensiones, salud, educación e infraestructura.

Pero más allá de lo económico, el artículo que acaban de publicar y que aquí en Aporrea reproducimos, subraya un fenómeno social clave: cuando se clausuran los canales de participación política y se agotan las expectativas de cambio interno, sectores de la población pueden llegar a ver en la presión externa una falsa esperanza de salida.

El texto que sigue desarrolla una tesis clara: la soberanía real solo puede sostenerse con democracia política y protagonismo popular, y ninguna transformación emancipadora puede nacer ni de la coerción imperial ni de la inmovilidad burocrática. En eso la situación de Cuba guarda cierto paralelismo con la de Venezuela, salvando importantes diferencias históricas.

Frente a una crisis multidimensional, para SeL la alternativa no es entre intervención extranjera o continuidad autoritaria, sino entre dependencia o democracia socialista desde abajo.

En el siguiente enlace podrán leer el artículo que desarrolla esta visión desde la izquierda que se autodefine como antiautoritaria en Cuba y sus planteamientos frente a la grave situación por la que atraviesa la isla, atrapada entre la presión imperialista y el autoritarismo que impera desde el gobierno:

Cuba: soberanía popular, democracia y responsabilidad histórica Desde Socialistas en Lucha (SeL)