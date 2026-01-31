"Condenados por homicidio, tráfico de droga, corrupción y violaciones graves a los DDHH", entre las excepciones de la Ley de Amnistía

Durante el acto Apertura del año judicial 2026, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, encomendó la elaboración de la norma a la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz de manera expedita.

La presidenta (E) Delcy Rodríguez precisó este viernes que de la Ley de Amnistía General quedarán exceptuados quienes hayan incurrido en delitos de homicidio, tráfico de drogas, corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución.

Durante el acto de Apertura del año judicial 2026, la mandataria encargada propuso la elaboración de forma expedita de la Ley de Amnistía General que estará a cargo de la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, y que cubrirá "todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente".

Además, pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez "toda la colaboración" para aprobar en forma expedita este texto legal.

Resaltó que Venezuela debe consolidarse como un país en movimiento por la paz, guiado por la fuerza transformadora de la justicia.