(VIDEO) Avance histórico contra el cáncer de páncreas: oncólogo Mariano Barbacid pide invertir en investigación para aplicar su tratamiento en humanos

El reconocido oncólogo español Mariano Barbacid anunció un hito científico: la eliminación completa y duradera del cáncer de páncreas en modelos animales. El investigador subraya que este avance, logrado gracias a la financiación de la fundación Cris contra el Cáncer, abre la puerta a una posible cura en pacientes humanos, siempre que se logre la inversión necesaria para continuar con el desarrollo.

Barbacid explicó que su equipo ha diseñado una triple terapia capaz de provocar la regresión del tumor, y confía en que en un plazo de tres años pueda aplicarse en ensayos clínicos con pacientes. Para ello, insiste en la importancia de reforzar la financiación en investigación oncológica.



En un video difundido recientemente, el científico declaró: "Hemos conseguido la regresión completa y duradera del cáncer de páncreas en animales. Nuestro objetivo es poder curar este cáncer en pacientes, y cuanto antes, mejor. Por eso necesitamos tu ayuda, junto con la Fundación Cris contra el Cáncer, para recaudar fondos y llegar lo antes posible a los ensayos clínicos. Dona y ayúdanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas".

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y con menor tasa de supervivencia. El avance de Barbacid representa una esperanza inédita en la lucha contra esta enfermedad, aunque su aplicación en humanos dependerá de la continuidad de la investigación y del apoyo económico que reciba.