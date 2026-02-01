Rusia: EEUU pretende un ahogamiento económico con Cuba

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, declaró este sábado que Rusia expresa su firme rechazo a las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Cuba, ya que se pretende un «ahogamiento económico» contra la nación .

Tal señalamiento surge a propósito de la orden ejecutiva emanada del gobierno de Trump, quien amenaza con imponer aranceles a los países que comercialicen con la isla.

La vocera señaló que «la postura de Rusia sigue siendo invariable ya que resultan categóricamente inaceptables las medidas unilaterales de carácter sancionador contra Estados soberanos e independientes, adoptadas al margen de la ONU y de las disposiciones de su Carta, así como de otras normas del derecho internacional».

Zajárova dijo que la medida estadounidense es un nuevo episodio de la estrategia de máxima presión que Washington ha aplicado reiteradamente sobre La Habana, dirigida a asfixiar la economía de la isla.

En ese sentido, puntualizó que condenan «enérgicamente los pasos ilegítimos y restrictivos dirigidos contra La Habana, así como la presión sobre el liderazgo cubano y sobre los ciudadanos de ese país».

Precisó la alta funcionaria que pese a los obstáculos externos que se le imponen en el camino de desarrollo del país caribeño, esta «seguirá manteniendo vínculos económicos exteriores eficaces».

Etiquetas a Rusia

Igualmente, la portavoz rusa calificó al documento emitido por Estados Unidos, de «anticubano», al tiempo que alertó en torno al hecho de que Rusia, junto con algunos otros socios extranjeros de La Habana, fue catalogada como un Estado «hostil» y «malintencionado».

Por tal razón, dijo que ese tipo de «etiquetas» no contribuye ni a la estabilización del diálogo entre Moscú y Washington ni a aumentar la eficacia de los esfuerzos de mediación de EEUU en la resolución de crisis en distintas regiones del mundo.

Añadió que la cooperación entre Rusia y Cuba «no está dirigida contra terceros y no puede considerarse en detrimento de los intereses de nadie».

Zajárova insistió en que entre Rusia y Cuba existen «vínculos históricos especiales» y que las tradiciones de cooperación bilateral, de carácter «integral», cuentan con «raíces profundas» y un amplio respaldo sociopolítico en ambos países.

Cabe recordar que el pasado jueves, una orden ejecutiva fue dada a conocer por la Casa Blanca, en la cual Trump declaró "emergencia nacional" respecto a Cuba y anunció que impondrá aranceles a los países que proporcionen petróleo a la nación caribeña.

También señala la orden ejecutiva que la situación con respecto a Cuba representa «una amenaza inusual y extraordinaria", término que fue acotado por la administración de Obama contra Venezuela.