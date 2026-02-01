Delcy Rodríguez encabeza supervisión de obras en el Aeropuerto de Maiquetía ante ampliación de vuelos internacionales

La presidenta encargada inauguró formalmente una nueva sala VIP protocolar, concebida como unidad de negocios del aeropuerto, destinada a la atención de cuerpos diplomáticos, delegaciones oficiales y usuarios en general.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó este sábado una inspección integral de las obras de infraestructura y modernización que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en el contexto de la progresiva reanudación de los vuelos internacionales hacia y desde Venezuela.

Durante el recorrido, Rodríguez estuvo acompañada por el ministro de Transporte, Aníbal Coronado; el presidente del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Rolando Alcalá; el ministro del Despacho de la Presidencia, Juan Escalona; el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, y trabajadores del principal terminal aéreo del país.



La supervisión incluyó las áreas recientemente modernizadas de paso rápido (Fast Track) y zona VIP, donde se incorporaron equipos de inspección no intrusiva de última tecnología, como escáneres corporales, arcos de ondas milimétricas y sistemas de rayos X de alta gama apoyados en inteligencia artificial, destinados a reforzar la seguridad y agilizar la experiencia del pasajero internacional.

Asimismo, la mandataria recorrió las taquillas de migración operadas por la Policía Nacional Bolivariana, los espacios de verificación documental, permisos de viaje de menores y control de movimientos migratorios, así como la zona estéril internacional, que concentra servicios comerciales, financieros, agencias de viaje y áreas duty free.

El recorrido avanzó hacia las áreas de embarque, retiro de equipaje y aduanas, donde se constató la modernización de las correas transportadoras y de los equipos del SENIAT para la inspección de equipaje facturado, en coordinación con la política de control tributario y facilitación del tránsito de pasajeros.

Rodríguez también inspeccionó los espacios vinculados al retorno voluntario de venezolanos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria y verificó los avances asociados a proyectos de ampliación de la infraestructura aeroportuaria, incluida la adecuación de pistas y áreas operativas clave para el crecimiento del tráfico aéreo y turístico.

Como parte de la agenda, la presidenta encargada inauguró formalmente una nueva sala VIP protocolar, concebida como unidad de negocios del aeropuerto, destinada a la atención de cuerpos diplomáticos, delegaciones oficiales y usuarios en general, dotada de nuevo mobiliario, áreas de reuniones y servicios especializados.