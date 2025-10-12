(VIDEO) Delcy Rodríguez tilda de “gran farsa” la transición verde y denuncia desigualdad global en el acceso a la energía

12-10-25.-La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este viernes la llamada transición verde como una “gran farsa” y una “mentira”, argumentando que el proceso hacia energías limpias ignora la profunda desigualdad existente en el acceso a la energía en el mundo.Durante su intervención en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, celebrado en Caracas como antesala de la próxima COP30, Rodríguez, quien también ocupa el cargo de ministra de Hidrocarburos, afirmó que los promotores de la transición energética “están obviando que hoy hay 666 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica” y que “hay 2.100 millones de personas que cocinan con querosén o leña”.“Y entonces nos dicen que estamos viviendo la era del antropoceno porque la huella del ser humano transformó el medioambiente. No es verdad, no somos todos los seres humanos, no somos todos los pueblos, y los pueblos del sur somos los que menos huella ambiental tenemos”, expresó la funcionaria, al exigir lo que denominó “justicia ambiental”.“Colonialismo ambiental” y desigualdad energéticaEn su discurso, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez denunció lo que calificó como un “colonialismo ambiental”, atribuido —dijo— a las potencias que buscan controlar los recursos naturales de los países del sur.“Hay un colonialismo ambiental de quienes quieren apoderarse de los recursos de los pueblos del sur”, afirmó, en una alusión directa a las políticas de Estados Unidos, país al que el chavismo acusa de intentar apropiarse de las riquezas energéticas y minerales venezolanas, especialmente tras su reciente despliegue militar en aguas cercanas al Caribe.La vicepresidenta reiteró además que “no se va a alcanzar la meta” de lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050, una advertencia que ya había hecho el pasado 30 de septiembre durante la Semana Africana de la Energía (AEW), donde instó a la comunidad internacional a abordar con urgencia la “pobreza energética” que afecta al continente africano.Maduro llama a “romper la diplomacia del engaño”En la misma línea, el presidente Nicolás Maduro instó el jueves a los países del sur a prepararse para la COP30, que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, con el fin de que “las propuestas lleguen a donde tienen que llegar” y no prevalezca lo que calificó como la “diplomacia del engaño”.El mandatario exhortó a “repotenciar y multiplicar la capacidad de influencia” de las naciones del sur, advirtiendo que “las transnacionales de la comunicación y el poder económico del norte tienen grandes lobistas para tocar puertas, para callar voces y para maniatar Gobiernos”.El Congreso en Defensa de la Madre Tierra, promovido por el Ejecutivo venezolano, se presenta como una plataforma para que los países del sur global articulen una postura común frente a los debates internacionales sobre cambio climático y transición energética.